EE.UU. confirma incautación de un petrolero vinculado a Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves sobre la incautación “sin incidentes” de un petrolero vinculado a Venezuela.

“El Veronica es el último buque cisterna que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente [Donald] Trump para los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Lanza del Sur”, escribió el organismo en su cuenta de X.

La operación fue llevada a cabo por el Departamento de Guerra en colaboración con la Guardia Costera de EE.UU. a través de los departamentos de Seguridad Nacional y el de Justicia.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept. In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

El organismo detalló que infantes de marina y marinos de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur partieron del portaviones USS Gerald R. Ford. “Estas operaciones cuentan con el respaldo de todo el poderío del Grupo Anfibio de la Armada de los Estados Unidos, incluidas las plataformas letales y siempre listas del USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28)”, destacó.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal. El Departamento de Guerra, en coordinación con socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental”, agrega el texto.