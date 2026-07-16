EE.UU. designa a 20 grupos criminales del hemisferio como organizaciones terroristas

Washington – La Administración Trump ha designado hasta ahora a 20 grupos peligrosos del hemisferio como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.
Con estas medidas, Estados Unidos les niega el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados.
Entre las organizaciones designadas se encuentran:
- Cártel de Sinaloa (Sinaloa Cartel)
- Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel del Noreste (CDN, formerly Los Zetas)
- La Nueva Familia Michoacana (LNFM)
- Cártel del Golfo (CDG, or Gulf Cartel) (Mexico)
- Cárteles Unidos (CU, or United Cartels)
- Chone Killers (Ecuador)
- Los Lobos (Ecuador)
- Los Choneros (Ecuador)
- Mara Salvatrucha (MS-13)
- Tren de Aragua (TdA)
- Gran Grif (Haiti)
- Viv Ansanm (Haiti)
- Clan del Golfo (Colombia)
- Barrio 18 (Guatemala)
- Cartel de Los Soles (Venezuela)
- Primeiro Comando da Capital (Brazil)
- Comando Vermelho
- Juarez Cartel (Mexico)
- Los Viagras (Mexico)
La designación busca afectar financieramente a estas organizaciones transnacionales. Afiche compartido por las Embajadas de EEUU en la región…