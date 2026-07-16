EE.UU. designa a 20 grupos criminales del hemisferio como organizaciones terroristas

Washington – La Administración Trump ha designado hasta ahora a 20 grupos peligrosos del hemisferio como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.

Con estas medidas, Estados Unidos les niega el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados.

Entre las organizaciones designadas se encuentran:

Cártel de Sinaloa (Sinaloa Cartel) Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel del Noreste (CDN, formerly Los Zetas) La Nueva Familia Michoacana (LNFM) Cártel del Golfo (CDG, or Gulf Cartel) (Mexico) Cárteles Unidos (CU, or United Cartels) Chone Killers (Ecuador) Los Lobos (Ecuador) Los Choneros (Ecuador) Mara Salvatrucha (MS-13) Tren de Aragua (TdA) Gran Grif (Haiti) Viv Ansanm (Haiti) Clan del Golfo (Colombia) Barrio 18 (Guatemala) Cartel de Los Soles (Venezuela) Primeiro Comando da Capital (Brazil) Comando Vermelho Juarez Cartel (Mexico) Los Viagras (Mexico)

La designación busca afectar financieramente a estas organizaciones transnacionales. Afiche compartido por las Embajadas de EEUU en la región…