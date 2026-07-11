BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoHa perdido la vida un futbolista de 25 años que disputó el Mundial
Mundo

Ha perdido la vida un futbolista de 25 años que disputó el Mundial

La inesperada muerte de Jayden Adams ocurre apenas unas semanas después de que representara a Sudáfrica en la Copa del Mundo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Jayden Adams de Sudáfrica durante el partido de la Copa Mundial contra México en el Estadio Azteca, el 11 de junio de 2026.

El centrocampista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, falleció de forma repentina, reportó este sábado la prensa deportiva local. Hasta el momento, su club, el Mamelodi Sundowns, no ha emitido un pronunciamiento oficial y las causas del deceso se mantienen en estricta reserva.

La inesperada muerte ocurre apenas unas semanas después de que el deportista representara a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. Adams disputó los tres encuentros de la fase de grupos del certamen, donde su selección alcanzó la etapa de dieciseisavos de final.

El mediocampista disfrutaba de un permiso vacacional especial y preveía reincorporarse a los entrenamientos de su equipo en Austria durante los próximos días. En su trayectoria profesional destacó por conquistar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol y la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024.

También te puede interesar

Exdirector interino de la DEA presiona a México...

Condenan a 52 años de prisión a sacerdote...

Ha sido confiscada la casa de René Higuita...

Aeropuerto de Palm Beach en Florida ahora lleva...

FOTOS de restos ardientes del MQ-9 Reaper de...

Trump afirma que habrá más ataques contra Irán...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign