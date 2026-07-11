Ha perdido la vida un futbolista de 25 años que disputó el Mundial

El centrocampista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, falleció de forma repentina, reportó este sábado la prensa deportiva local. Hasta el momento, su club, el Mamelodi Sundowns, no ha emitido un pronunciamiento oficial y las causas del deceso se mantienen en estricta reserva.

La inesperada muerte ocurre apenas unas semanas después de que el deportista representara a Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. Adams disputó los tres encuentros de la fase de grupos del certamen, donde su selección alcanzó la etapa de dieciseisavos de final.

El mediocampista disfrutaba de un permiso vacacional especial y preveía reincorporarse a los entrenamientos de su equipo en Austria durante los próximos días. En su trayectoria profesional destacó por conquistar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol y la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2024.