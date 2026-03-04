EE.UU. hunde 16 buques de guerra iraníes y un submarino

El jefe del Mando Central de EE.UU. (Centcom), almirante Brad Cooper, anunció que las operaciones estadounidenses contra Irán hundieron 17 buques de guerra iraníes, incluyendo un submarino.

“También estamos hundiendo a la Armada iraní, a toda la Armada. Hasta ahora, hemos destruido 17 buques iraníes, incluyendo el submarino iraní más operativo, que ahora tiene un agujero en el costado”, sostuvo. Cooper afirmó que “no hay un solo buque iraní navegando en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz ni el golfo de Omán”.

Además, el alto cargo militar aseguró que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 2.000 objetivos iraníes en el marco de la operación Furia Épica, iniciada contra la república islámica la madrugada del sábado.

“Más de 50.000 soldados, 200 cazas, dos portaaviones y bombarderos estadounidenses participan en esta operación, y se espera que se desplieguen más capacidades. Estas fuerzas aportan una enorme potencia de fuego, lo que representa la mayor concentración de tropas estadounidenses en Oriente Medio en una generación”, declaró.