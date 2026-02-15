EE.UU. incauta un petrolero que intentó “desafiar” el bloqueo de Trump a Venezuela

BOLETIN DE NOTICIAS
El buque Veronica III fue abordado en el océano Índico.

Las fuerzas estadounidenses han interceptado en el océano Índico el petrolero Veronica III por violar el bloqueo de entrada y salida de Venezuela de buques sancionados impuesto por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, reportó este domingo el Departamento de Guerra de EE.UU.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el mar Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo bloqueamos”, señaló la cartera castrense en su cuenta de X.

Desde la imposición del bloqueo, el pasado mes de diciembre, EE.UU. ha incautado al menos siete tanqueros, sin contar el Veronica III.

