EE.UU. incauta un petrolero que intentó “desafiar” el bloqueo de Trump a Venezuela

Las fuerzas estadounidenses han interceptado en el océano Índico el petrolero Veronica III por violar el bloqueo de entrada y salida de Venezuela de buques sancionados impuesto por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, reportó este domingo el Departamento de Guerra de EE.UU.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you. Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel tried to defy President Trump's… — Department of War (@DeptofWar) February 15, 2026

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastreamos desde el mar Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo bloqueamos”, señaló la cartera castrense en su cuenta de X.

Desde la imposición del bloqueo, el pasado mes de diciembre, EE.UU. ha incautado al menos siete tanqueros, sin contar el Veronica III.