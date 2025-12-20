BOLETIN DE NOTICIAS
EE.UU. intercepta otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela

El primer buque petrolero fue asaltado por militares estadounidenses la semana pasada.

Por Redaccion Central
Captura de pantalla del petrolero cofiscado por EEUU.

EE.UU. ha interceptado otro buque petrolero frente a las costas de Venezuela en medio de su amplia campaña de agresión contra la nación latinoamericana.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, confirmó este sábado la detención de un buque petrolero que “había atracado por última vez en Venezuela”.

“En una operación realizada esta madrugada, 20 de diciembre, antes del amanecer, la Guardia Costera de los Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, detuvo un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela”, escribió Noem en su cuenta de X.

Según Noem, Washington seguirá “persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”. Estas afirmaciones han sido ampliamente repudiadas por Caracas que acusa a la Administración de Donald Trump de recurrir a las prácticas de “piratería”.

Se trata de un petrolero con bandera de Panamá denominado Centuries. Su eslora total (LOA) es de 333,27 metros y mide 58 metros de manga.

Se trata del segundo buque interceptado por personal estadounidense en menos de dos semanas. Sin embargo, a diferencia del primer petrolero, este no figuraba previamente en las listas de sanciones de Washington.

