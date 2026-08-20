EE.UU. le dará un ultimátum a sus aliados sobre Irán: “Están con nosotros o contra nosotros”

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció que Washington exigirá a sus aliados respaldar su campaña de presión económica contra Irán, advirtiendo que quienes mantengan negocios con Teherán podrían enfrentar toda la fuerza de las autoridades estadounidenses.

“Están con nosotros o contra nosotros”, afirmó Bessent en declaraciones a CNBC, al anticipar lo que calificó como “el mayor aislamiento económico coordinado de la historia”.

El funcionario señaló que Washington prevé aplicar sanciones especialmente severas contra quienes transfieran dinero a Irán, compren su petróleo o participen en operaciones de transferencia de cargamentos en el mar. Según Bessent, el objetivo es debilitar la economía iraní, limitar su capacidad de financiar a sus fuerzas y reducir el apoyo a sus aliados regionales.

Bessent también aseguró que, por ahora, la máxima presión económica podría evitar una nueva escalada militar a gran escala, aunque recalcó que esa situación depende de la decisión del presidente Trump. Asimismo, sostuvo que EE.UU. mantiene el control del estrecho y puede facilitar la salida de importantes volúmenes de energía por la ruta marítima meridional.

El secretario defendió la eficacia de la estrategia y afirmó que el bloqueo, combinado con “las sanciones más duras de la historia”, terminará provocando el colapso del Gobierno iraní. Como precedentes, mencionó las medidas aplicadas contra Venezuela y Cuba.