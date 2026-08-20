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EE.UU. le dará un ultimátum a sus aliados sobre Irán: “Están con nosotros o contra nosotros”

"Vamos a tener las sanciones más duras de la historia", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de la Casa Blanca. Imagen Magnific

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció que Washington exigirá a sus aliados respaldar su campaña de presión económica contra Irán, advirtiendo que quienes mantengan negocios con Teherán podrían enfrentar toda la fuerza de las autoridades estadounidenses.

“Están con nosotros o contra nosotros”, afirmó Bessent en declaraciones a CNBC, al anticipar lo que calificó como “el mayor aislamiento económico coordinado de la historia”.

El funcionario señaló que Washington prevé aplicar sanciones especialmente severas contra quienes transfieran dinero a Irán, compren su petróleo o participen en operaciones de transferencia de cargamentos en el mar. Según Bessent, el objetivo es debilitar la economía iraní, limitar su capacidad de financiar a sus fuerzas y reducir el apoyo a sus aliados regionales.

Bessent también aseguró que, por ahora, la máxima presión económica podría evitar una nueva escalada militar a gran escala, aunque recalcó que esa situación depende de la decisión del presidente Trump. Asimismo, sostuvo que EE.UU. mantiene el control del estrecho y puede facilitar la salida de importantes volúmenes de energía por la ruta marítima meridional.

El secretario defendió la eficacia de la estrategia y afirmó que el bloqueo, combinado con “las sanciones más duras de la historia”, terminará provocando el colapso del Gobierno iraní. Como precedentes, mencionó las medidas aplicadas contra Venezuela y Cuba.

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