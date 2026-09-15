Trump llama por sorpresa al CEO de Nvidia en una conferencia y dijo esto sobre la IA

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente preocupación global por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este lunes el desarrollo de la inteligencia artificial durante una llamada telefónica con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mientras este intervenía en la cumbre anual de tecnología, negocios y política All-In.

Después de que Huang activara el altavoz de su teléfono, el mandatario calificó de “engaño” las preocupaciones sobre la seguridad de la IA, agregando que Estados Unidos debía ganar la carrera de innovación y desarrollo de la IA contra China.

“Los robots no van a dominar el mundo. La IA no va a dominar el resto del mundo. Todo eso es un engaño”, dijo Trump durante la llamada. Además, sugirió que los críticos de la tecnología “simplemente le están haciendo el juego a mucha gente que no quiere que esto suceda”. Según Trump, entre esas personas podrían estar políticos o representantes de China.

“Más importante que Internet”

Trump también elogió los centros de datos, a los que calificó de “magníficos”, y afirmó que contribuyen a enriquecer a las personas y a los estados. “Es el petróleo de los próximos 20 o 25 años; es más importante que Internet y la IA, mucho más”, sostuvo. No obstante, matizó que la gente “tiene que tener un poco de cuidado” y actuar con prudencia.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente preocupación global por el desarrollo acelerado de la IA. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el fin de semana que el desarrollo de esta tecnología necesita medidas de seguridad urgentes, una postura rápidamente secundada por Elon Musk, de Tesla, y Sam Altman, de OpenAI, entre otros líderes del sector.