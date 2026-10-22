EE.UU. restringe visas de decenas de personas de dos países latinoamericanos: ¿qué se sabe?

Más de 60 ciudadanos fueron señalados por Washington.

El Gobierno de EE.UU. anunció este 22 de octubre nuevas restricciones de visas contra autoridades y exfuncionarios de Bolivia y Colombia, en una expansión de su “campaña contra la corrupción y el narcotráfico” en América Latina.

En el listado que alcanza a 40 personas de Bolivia resaltan los diputados Rafael López Mercado y Rolando Pacheco; el comandante departamental de la Policía en Tarija, Freddy Pereira; y el ex fiscal general, Juan Lanchipa Ponce.

Mientras que en el caso de Colombia, reseñado en otro comunicado, se trata de 21 personas, entre ellas Ricardo Roa Barragán, el expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

El Departamento de Estado también sancionó al senador electo, Wadith Manzur; a la representante electa, Karen Manrique; y al alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña.

“Se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”, aseguró.

El mes pasado, cuando Washington apuntó contra autoridades de Bolivia y Colombia, además de Ecuador y Perú, la mayor cantidad de personas con visas revocadas también provenían de Bolivia, entre ellos el entonces fiscal general, Roger Mariaca.