Trump arremete contra Lebron James: “Es una VERGÜENZA TOTAL” afirma el mandatario

Sostuvo que la nueva figura de los Philadelphia 76ers irrespetó a los EE.UU.

El presidente de EE.UU., ‌Donald Trump, criticó este 22 de octubre a la superestrella de la NBA, LeBron ​James, precisamente por su actitud durante un juego de la Asociación Nacional de Baloncesto.

“¡Mientras se escucha ⁠nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país!”, afirmó en Truth Social. “Es una VERGÜENZA TOTAL”, escribió con su acostumbrado uso de las mayúsculas.

Trump difundió un video del momento que, de acuerdo con medios deportivos, ocurrió durante el debut de LeBron con los Philadelphia 76ers. Lo captaron con movimientos que simulaban un golpe de golf y un tiro de básquet mientras sonaba el himno estadounidense.

LeBron working on his golf swing pregame 🏌️‍♂️ (via @alexdaysports) https://t.co/rgdHRz5G4k — TickPick (@TickPick) October 21, 2026

“¡LeBron ‌James debería ​pedir perdón a ​todos ​esos grandes guerreros ‌y héroes estadounidenses que ​murieron ​por la bandera de EE.UU. y por todo ​lo ‌que nuestro país representa!”, añadió el mandatario.