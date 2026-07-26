EE.UU. sopesa “la operación más sofisticada de la historia” contra Irán

Estados Unidos evalúa una operación militar para incautar las reservas de uranio enriquecido de Irán desde sus plantas nucleares fuertemente fortificadas, informó el diario New York Post, citando a fuentes familiarizadas con los planes militares. Según Joseph Rodgers, director adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la vía militar sería la más viable ante el estancamiento de las negociaciones diplomáticas. “Creo que esta sería una de las operaciones más sofisticadas de la historia militar, si no la que más”, afirmó el analista, quien agregó que “sería una operación logísticamente pesada y difícil en un entorno disputado”.

El despliegue contemplaría el ingreso de miles de soldados de infantería para asegurar un perímetro en torno a los sitios nucleares, sorteando trampas explosivas y utilizando cuadrillas de construcción para despejar accesos. Desde allí, un equipo reducido de operadores especiales, que podría incluir al Escuadrón Plateado del SEAL Team 6, al 2.º Batallón de Rangers y a la 21.ª Compañía de Municiones del Ejército, tendría a su cargo la extracción del material radiactivo. Este último grupo se encargaría del manejo y transporte del uranio desde las instalaciones de Fordo e Isfahán, ambas con daños significativos, según detalló el medio independiente The High Side.

El operativo requeriría mantener una ruta de convoy segura hasta una pista de aterrizaje y controlar un corredor aéreo para la evacuación, además de sostener la defensa ante posibles ataques de las fuerzas iraníes. Rodgers señaló que, aunque la capacidad militar de Irán está muy debilitada, aún resulta más sofisticada que la de otros adversarios recientes. Por su parte, Richard Goldberg, exdirector para la lucha contra armas de destrucción masiva de Irán en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuestionó la viabilidad logística de la misión, preguntándose “¿cuánto tiempo se puede sostener eso y aún así poder extraer a todas las fuerzas?”.

No obstante, el factor sorpresa se ha perdido, ya que Irán ha reforzado la planta de Isfahán con minas y explosivos en sus túneles, según un reporte de CNN. “Hemos visto informes de que Irán está endureciendo la instalación de Isfahán, colocando trampas explosivas y potencialmente estacionando fuerzas perimetrales”, señaló Goldberg. Asimismo, la montaña Pickaxe surge como un nuevo objetivo tras el traslado de cientos de centrifugadoras desde Natanz. Goldberg explicó que, en ese caso, la misión podría asemejarse a la incursión para secuestrar Nicolás Maduro en Caracas, “porque se infiltra, se colocan explosivos y se sale”.

El obstáculo central en las conversaciones

Washington exige que Teherán elimine todo su uranio enriquecido porque considera que el nivel actual —la mayor parte al 60 %— está peligrosamente cerca del 90 % necesario para fabricar un arma nuclear. Por eso, pretende que ese material desaparezca físicamente del territorio iraní, ya sea enviándolo a Estados Unidos o destruyéndolo bajo supervisión internacional.

Esta exigencia es, además, una condición previa para cualquier alivio económico. Estados Unidos ha dejado claro que no levantará sanciones ni devolverá los fondos congelados de Irán (unos 24.000 millones de dólares) mientras existan reservas de uranio enriquecido en el país.

Irán, por su parte, insiste en que su programa nuclear tiene fines civiles y defiende su derecho al enriquecimiento de uranio con propósitos pacíficos. Además, sostiene que no se puede confiar en Washington, porque nunca cumple sus compromisos y utiliza la diplomacia como una herramienta para ganar tiempo o gestionar tensiones. De hecho, cuando EE.UU. e Israel lanzaron un ataque coordinado contra objetivos nucleares en la nación persa el 28 de febrero, las conversaciones diplomáticas aún estaban en curso.