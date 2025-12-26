El FBI confirma el cierre “permanente” de su sede principal

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Kashyap ‘Kash’ Patel, confirmó este viernes que el Edificio J. Edgar Hoover, sede actual de la institución, “será cerrado permanentemente”.

“Cuando llegamos, los contribuyentes estaban a punto de asumir casi 5.000 millones de dólares por una nueva sede que no abriría hasta 2035. Descartamos ese plan. En su lugar, optamos por el Edificio Reagan ya existente, ahorrando miles de millones y permitiendo que la transición comenzara de inmediato, con las mejoras de seguridad e infraestructura necesarias ya en marcha”, dijo.

De esa forma Patel cumplió una de sus promesas. “Cerraría el edificio Hoover del FBI el primer día y lo reabriría al día siguiente como museo del ‘deep State’ [‘Estado profundo’, en inglés]”, aseguró en septiembre de 2024.