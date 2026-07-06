Suman más de 3.500 fallecidos por terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela subió a 3.535, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano, Jorge Rodríguez.

Según el último parte presentado por el legislador, el número de heridos alcanza los 16.740; aunque cifró en 25.016 la cantidad de pacientes atendidos durante la emergencia.

Rodríguez detalló, además, que 6.462 personas han sido rescatadas; y, en medio de la tragedia, han sido atendidas 86.794 familias.

El funcionario informó también que debido al doblete sísmico, 856 edificios resultaron afectados y al menos 190 colapsaron. Ante ello, se han contabilizado 17.854 personas sin vivienda; y al momento se han instalado 82 campamentos transitorios.

Desde que se registraron los terremotos hasta la fecha, las autoridades venezolanas han contabilizado al menos 1.048 réplicas.

En las labores de búsqueda y rescate participan 4.338 rescatistas internacionales; también se cuentan 27.930 voluntarios y 29.567 efectivos desplegados. Y, en medio de la emergencia, indica Rodríguez, se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

La tarde del 24 de junio dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.