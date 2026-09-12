“Existe el consenso de que la reanudación de la cooperación comercial y económica con los estadounidenses reportará numerosos beneficios tanto para nosotros, para Rusia, como para los propios estadounidenses”, señaló el vocero del presidente ruso.

Reanudar la cooperación económica y comercial entre Rusia y Estados Unidos sería mutuamente beneficioso, pero todavía no se han formado mecanismos conjuntos para esta decisión, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El vocero de Vladímir Putin respondió a un periodista que “todavía no hay cooperación” con EE.UU. más allá de los esfuerzos de paz que “continúan y se han vuelto a intensificar”.

“Existe el consenso de que la reanudación de la cooperación comercial y económica con los estadounidenses reportará numerosos beneficios tanto para nosotros, para Rusia, como para los propios estadounidenses”, señaló Peskov al mencionar el gran interés a nivel empresarial.

“Sin embargo, en la práctica, por el momento no existen mecanismos de cooperación ni se han llevado a cabo proyectos conjuntos. Ya veremos si esto se resuelve antes de que se resuelva la cuestión de Ucrania o no”, expresó.

El alto funcionario manifestó que es lógico que hay que “reanudar lo antes posible la cooperación comercial, económica y en materia de inversiones” entre ambos países.

Al mismo tiempo, recordó las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien insiste en que se resuelva el conflicto ucraniano y después se restablezcan los lazos.