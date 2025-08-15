15 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

El Kremlin revela cuánto tiempo podría durar la reunión entre Putin y Trump

Redaccion Central

Dmitri Peskov señaló que Moscú espera que la cumbre de Alaska sea productiva.

Foto general del Kremlin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha estimado cuánto tiempo podría durar la reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump.

Así, Peskov reveló que el encuentro podría llevar al menos seis o siete horas, informan medios locales. La parte rusa espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero. Según él, las negociaciones entre Rusia y EE.UU. cubrirán todo el espectro de las relaciones, no solo [la cuestión de] Ucrania.

Hace poco, Peskov difundió otros detalles de la reunión. Aseveró que el avión presidencial ruso tiene programado llegar a Anchorage a las 11 de la mañana en punto, hora local, y que Donald Trump le dará personalmente la bienvenida a Vladímir Putin. “El presidente Trump lo va a recibir junto al avión”, indicó.

Putin y Trump se reunirán este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage. El encuentro arrancará con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores. Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones, y más tarde los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo.

Artículos Relacionados

“Algo va a salir de esto”: Trump hace comentarios antes de la cumbre con Putin

Redaccion Central

“Espero con interés” una reunión: Trump mantiene una llamada telefónica con Lukashenko

Redaccion Central

Casa Blanca: Trump no querría imponer nuevas sanciones a Rusia

Redaccion Central

Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Redaccion Central

EE.UU. destapa un grave escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos

Redaccion Central

China habría pedido a firmas locales que dejen de usar este potente chip

Redaccion Central