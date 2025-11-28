El Kremlin revela que EEUU negocia con Rusia sin incluir a Ucrania en acuerdos

El portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado este viernes que, al día de hoy, Moscú está llevando a cabo las negociaciones entorno a Ucrania únicamente con Washington.

“En esta fase, estamos hablando de las negociaciones con los estadounidenses”, indicó el vocero en una entrevista. Peskov señaló que las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la necesidad de llevar a Europa a la mesa de negociaciones no pueden tenerse en cuenta en este momento.

El portavoz destacó que Moscú considera como el elemento crucial en el proceso de resolución del conflicto ucraniano “la misión de paz” del presidente estadounidense, Donald Trump, así como los esfuerzos de sus aliados. “Nos estamos preparando precisamente para estos contactos”, afirmó.

Peskov confirmó que Rusia está recibiendo ciertas propuestas que luego se acuerdan en el marco de la discusión del plan de paz de EE.UU. para Ucrania. No obstante, al hablar sobre el plan de paz de Trump, el vocero señaló que, en los medios de comunicación se están publicando “muchas cosas”, pero la mayoría de ellas no son ciertas.

Previamente, Peskov informó que Washington ha entregado a Moscú los parámetros principales del plan de paz acordado con el régimen de Kiev en Ginebra. De acuerdo con el vocero, los documentos serán discutidos la próxima semana en Moscú. Peskov agregó que Rusia no planea mencionar públicamente todos los detalles de los posibles parámetros que serán discutidos durante las negociaciones destinadas a solucionar la crisis ucraniana.