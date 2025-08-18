El mensaje de Trump horas antes de su reunión con Zelenski

“Un gran día en la Casa Blanca. Nunca antes habíamos tenido tantos líderes europeos aquí al mismo tiempo”, aseveró el presidente de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó su próxima reunión con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, que se celebrará este lunes en la Casa Blanca, afirmando que será un “gran día”.

“Un gran día en la Casa Blanca. Nunca antes habíamos tenido tantos líderes europeos aquí al mismo tiempo. ¡Un gran honor para Estados Unidos! ¿Qué resultados obtendremos?”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

El líder ucraniano estará acompañado en Washington por el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente finlandés, Alexander Stubb, así como por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Se espera que los mandatarios discutirán la resolución del conflicto ucraniano y los puntos acordados entre Trump y Vladímir Putin en la cumbre de Alaska la semana pasada. El ambiente previo a la reunión no está exento de controversia. En los últimos días, Zelenski y sus aliados europeos han hecho numerosas declaraciones sobre el conflicto entre Kiev y Moscú, en las que algunos han pedido que se continúen las acciones militares.