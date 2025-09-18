El Pentágono alcanza un hito importante en la creación de la Cúpula de Oro

El Pentágono ha completado el desarrollo del plan del programa de defensa antimisiles aeroespacial Cúpula de Oro, informó este miércoles Bloomberg citando a fuentes.

El proyecto del sistema fue desarrollado bajo la dirección del general de las Fuerzas Espaciales de EE.UU., Michael Guetlein, precisa la agencia. En julio, el general declaró que se le asignaron 60 días para la elaboración del proyecto.

El Pentágono no reveló detalles sobre el alcance o el precio del programa. Sin embargo, en mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que el coste del proyecto podría alcanzar los 175.000 millones de dólares. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los costos podrían ser mucho mayores, habiendo calculado que solo la red de interceptores basados en el espacio podría costar hasta 542.000 millones de dólares en 20 años.

¿Qué es la Cúpula de Oro?

Inspirándose en la Cúpula de Hierro israelí, Trump emitió en enero una orden ejecutiva para desarrollar un sistema de defensa aérea estadounidense que proteja al país de misiles balísticos intercontinentales, hipersónicos y de crucero.

En mayo pasado, Trump estableció un plazo de 3 años para la plena operatividad del proyecto y declaró que el sistema podrá interceptar misiles incluso desde el espacio.

“Una vez construida, la Cúpula de Oro será capaz de interceptar misiles, aunque se lancen desde otras partes del mundo e incluso desde el espacio”, dijo entonces Trump, recalcando que “ya se trate de misiles hipersónicos, balísticos y de crucero avanzados, todos ellos serán derribados”.