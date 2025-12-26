El Pentágono muestra cómo bombardeó al Estado Islámico en Nigeria

El Departamento de Guerra de EE.UU. ha publicado un video en acompañamiento a la reciente publicación del presidente del país, Donald Trump, sobre los ataques aéreos que Washington llevó a cabo contra el Estado Islámico* en Nigeria.
“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”, reza la publicación del mandatario en Truth Social.
Video del ataque…
Acontecimientos en Nigeria
- A principios de noviembre, Trump amenazó con emprender una intervención militar en Nigeria ante la supuesta persecución a los cristianos en la nación africana.
- Esta jornada, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, prometió que “habrá más” bombardeos contra el Estado Islámico* y afirmó que el Gobierno de Nigeria aprobó los ataques.
- A su vez, el Gobierno de Nigeria confirmó que los bombardeos en el noroeste del país fueron acordados y aprobados previamente.