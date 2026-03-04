BOLETIN DE NOTICIAS
El Pentágono revela el número de buques de guerra iraníes destruidos

"Hemos neutralizado efectivamente en este punto la mayor parte de la presencia naval de Irán en el teatro de operaciones", aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

Por Redaccion Central
La Fuerza Aérea de EE. UU. derriba el catamarán iraní Shahid Sayyad Shirazi.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, ha anunciado este miércoles que EE.UU. ha destruido más de 20 buques de guerra iraníes desde el inicio de la ofensiva contra el país persa, iniciada el pasado sábado.

“Hemos destruido más de 20 buques navales iraníes, incluido, además de la fragata fuera del área, un submarino, y hemos neutralizado efectivamente en este punto la mayor parte de la presencia naval iraní en el teatro de operaciones”, declaró el alto mando militar durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Por su parte, Hegseth ofreció detalles de una de las operaciones realizadas, indicando que este martes en el océano Índico “un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales”.

“De hecho, ayer en el océano Índico, y lo reproduciremos en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales”, dijo Hegseth en conferencia de prensa y destacó que la embarcación fue hundida con un torpedo.

Además, el funcionario señaló que las fuerzas estadounidenses han comenzado a “cazar, desmantelar, desmoralizar, destruir y derrotar” las capacidades de Teherán y que Washington está ganando “de manera decisiva, devastadora y sin piedad”.

