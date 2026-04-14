El primer mensaje de las fuerzas de EE.UU. tras 24 horas de bloqueo naval a Irán

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) emitió su primera declaración tras las primeras 24 horas del bloqueo naval contra Irán y afirmó que ninguna embarcación quebrantó las restricciones. Incluso seis buques mercantes cumplieron con la orden de dar la vuelta.

“Más de 10.000 marines, infantes de Marina y aviadores estadounidenses, junto con más de una decena de buques de guerra y aeronaves, ejecutan la misión de bloquear los barcos que entran y salen de puertos iraníes. Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo de EE.UU. y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar vuelta para reingresar a un puerto iraní en el golfo de Omán”, comunicó el CENTCOM.

“El bloqueo se aplica de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses respaldan la libertad de navegación de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, concluyó.

Como había anunciado anteriormente el mandatario, este lunes a partir de las 14:00 GMT, EE.UU. dio inicio a un bloqueo marítimo de Irán y del estrecho de Ormuz, interceptando a los buques que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

Por su parte, Irán advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz “bajo cualquier pretexto o nombre” sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.

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