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El primer mensaje de las fuerzas de EE.UU. tras 24 horas de bloqueo naval a Irán

El CENTCOM aseguró que durante este periodo ningún barco violó las órdenes de las fuerzas estadounidenses.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El USS Tripoli (LHA 7) navega en el Océano. Este buque de asalto anfibio recibe su nombre de la Batalla de Derna, que tuvo lugar durante la Primera Guerra de Berbería en 1805. Foto CENTCOM

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) emitió su primera declaración tras las primeras 24 horas del bloqueo naval contra Irán y afirmó que ninguna embarcación quebrantó las restricciones. Incluso seis buques mercantes cumplieron con la orden de dar la vuelta.

“Más de 10.000 marines, infantes de Marina y aviadores estadounidenses, junto con más de una decena de buques de guerra y aeronaves, ejecutan la misión de bloquear los barcos que entran y salen de puertos iraníes. Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró atravesar el bloqueo de EE.UU. y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar vuelta para reingresar a un puerto iraní en el golfo de Omán”, comunicó el CENTCOM.

“El bloqueo se aplica de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán. Las fuerzas estadounidenses respaldan la libertad de navegación de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, concluyó.

Como había anunciado anteriormente el mandatario, este lunes a partir de las 14:00 GMT, EE.UU. dio inicio a un bloqueo marítimo de Irán y del estrecho de Ormuz, interceptando a los buques que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes.

Por su parte, Irán advirtió que el acercamiento de buques de guerra al estrecho de Ormuz “bajo cualquier pretexto o nombre” sería considerado una violación del alto el fuego establecido entre Washington y Teherán, prometiendo actuar con firmeza contra cualquiera de los infractores de esta prerrogativa.

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