Petrolero chino desafía a Trump y cruza Ormuz a pesar de su bloqueo

Un petrolero chino sancionado por EE.UU. atravesó el estrecho de Ormuz este martes a pesar del bloqueo naval estadounidense contra Irán, informa Reuters, citando datos de navegación.

El Rich Starry sería el primer barco en salir del golfo Pérsico desde que comenzó el bloqueo.

Se trata de un petrolero de mediano alcance que transporta alrededor de 250.000 barriles de metanol, su última parada fue en el puerto de Hamriyah, en los Emiratos Árabes Unidos.

La embarcación y su propietario, la Shanghai Xuanrun Shipping Co habían sido sancionados por Washington por comerciar con Teherán.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el pasado domingo que la Armada de EE.UU. interceptará cualquier barco que haya pagado peaje a Teherán por cruzar por el estrecho.

Además, este lunes el mandatario estadounidense aseveró que su país bloqueará los buques que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a partir de las 10:00 a.m. (hora del Este).