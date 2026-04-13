Este es el número de buques de EE.UU. que respaldan el bloqueo marítimo a Irán

Más de 15 buques de guerra estadounidenses están desplegados para apoyar la operación de bloqueo marítimo contra Irán, informa The Wall Street Journal citando a un alto funcionario.

Las fuentes de la Armada y del Comando Central señalaron que las fuerzas estadounidenses disponen en Oriente Medio de un portaviones, varios destructores de misiles guiados, un buque de asalto anfibio y numerosas naves de guerra adicionales.

Asimismo, detallaron que algunos de estos buques pueden dirigir embarcaciones comerciales hacia ubicaciones para retenerlas, mientras que otros pueden lanzar helicópteros para colaborar en operaciones de abordaje.

Las fuerzas estadounidenses, tras el anuncio previo de Donald Trump, comenzaron este lunes a las 14:00 GMT el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes.

Previamente, el presidente de EE.UU. prometió bloquear el estrecho de Ormuz junto con otros países para impedir que Irán se beneficie de lo que calificó de “extorsión”, en referencia a la nueva práctica de cobrar peajes por cruzar esa importante vía marítima.

Teherán calificó de “ilegal” y “un acto de piratería” la imposición por parte de EE.UU. de restricciones al tránsito marítimo de buques en aguas internacionales.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran con claridad y determinación que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie”, aseveró el portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari.