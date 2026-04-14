Panamá incauta más de mil paquetes de droga en dos operativos y detiene a tres personas

PANAMÁ.- Las autoridades panameñas intensificaron sus operaciones contra el narcotráfico y lograron incautar más de mil paquetes de presunta droga en dos acciones recientes, además de la detención de tres personas.

En una de las intervenciones más relevantes, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisaron 1.048 paquetes de sustancia ilícita y aprehendieron a tres tripulantes durante una operación al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se activó tras detectar una embarcación en actitud sospechosa. Dentro de la lancha artesanal se encontraron 21 sacos con los paquetes de droga. Los detenidos y la embarcación fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se inició el proceso de verificación pericial.

En un segundo operativo, realizado en la zona portuaria del Pacífico, agentes de Inteligencia Portuaria detectaron cuatro paquetes de sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor. La carga provenía de Valparaíso, Chile, con trasbordo en Panamá y destino final en Melbourne, Australia, lo que confirma el uso del país como punto logístico en rutas internacionales del narcotráfico.

Estos decomisos forman parte de la estrategia reforzada de las autoridades panameñas para combatir el tráfico de drogas en zonas marítimas y terminales portuarias.