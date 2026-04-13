Trump afirma que Irán lo contactó para reiniciar negociaciones y advierte que no permitirá su programa nuclear

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el régimen de Irán se comunicó nuevamente con su administración con el propósito de reiniciar las conversaciones bilaterales, luego del estancamiento registrado en las negociaciones de Islamabad.

“Nos ha contactado la otra parte. Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca, aunque no precisó si se concretará una nueva ronda de diálogos.

Desde el Despacho Oval, el mandatario insistió en que el principal objetivo de su gobierno en Medio Oriente es impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

“No voy a permitir que Irán chantajee al mundo ni que desarrolle un programa nuclear”, advirtió.

Tras el fracaso de las últimas conversaciones, Trump ordenó reforzar el bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz —una ruta clave para el transporte de crudo— y amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier embarcación iraní que intente vulnerar el cerco impuesto por la Marina estadounidense.

“Ayer (domingo) pasaron 34 barcos por el estrecho de Ormuz, que es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El cierre de los puertos iraníes entró en vigor este lunes a las 14:00 GMT, poco después de que las delegaciones de ambos países no lograran avanzar en Islamabad en temas centrales como el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho.

Trump reiteró que Estados Unidos no cederá ante las presiones de Teherán y que mantiene sobre la mesa la posibilidad de reactivar los bombardeos sobre objetivos iraníes si no se alcanza un acuerdo.