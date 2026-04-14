China plantea 4 puntos para llegar a la paz y estabilidad en Oriente Medio

El presidente chino, Xi Jinping, presentó este martes una iniciativa de cuatro puntos para salvaguardar y promover la paz y la estabilidad en Oriente Medio. La propuesta fue formulada durante una reunión con el príncipe heredero emiratí, Khaled bin Mohamed al Nahyan.

Así, el líder del gigante asiático subrayó la postura de principios de Pekín de “promover la paz y facilitar el diálogo”, y reiteró la disposición de su país a seguir desempeñando un papel constructivo en este sentido, reza el comunicado.

Estos son los detalles de la propuesta…

En concreto, la propuesta consiste en mantener el compromiso con los siguientes principios:

El principio de la coexistencia pacífica. Según Xi, es importante apoyar a los países del golfo Pérsico en la mejora de sus relaciones, trabajar para construir una arquitectura de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible para Oriente Medio y consolidar las bases de la coexistencia pacífica.

El principio de soberanía nacional. La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados del golfo deben respetarse sinceramente, y la seguridad de sus habitantes, sus instalaciones y sus instituciones deben salvaguardarse enérgicamente.

El principio del Estado de derecho internacional. Es importante defender firmemente el sistema internacional con la ONU como núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.

Un enfoque equilibrado en materia de desarrollo y seguridad. Todas las partes deben trabajar para crear un entorno propicio y aportar energía positiva al desarrollo de las naciones del Golfo. El mandatario indicó que Pekín está dispuesto a compartir las oportunidades que ofrece la modernización china y a colaborar con ellos para cultivar un terreno fértil para el desarrollo y la seguridad regionales.