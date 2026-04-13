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Trump: “Irán ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos”

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Donald Trump, presidente de los EEUU.

Donald Trump arremetió este lunes contra The New York Times por su trato sobre la guerra contra Irán, asegurando que el país “ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos” y que cualquier información que afirme lo contrario es incierta.

“Para aquellas personas que aún leen el decadente The New York Times y, a pesar de que Irán ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos, podrían pensar que Irán está ganando o, como mínimo, que le va bastante bien. ¡Pero eso no es cierto, y The New York Times sabe que son noticias falsas!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense preguntó cuándo este medio “corrupto” va a disculparse “por sus mentiras y sus horribles acciones” contra él, sus seguidores y todo el país. “¿No tienen vergüenza? ¿No tienen sentido de la decencia?”, manifestó.

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