Trump: “Irán ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos”

Donald Trump arremetió este lunes contra The New York Times por su trato sobre la guerra contra Irán, asegurando que el país “ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos” y que cualquier información que afirme lo contrario es incierta.

“Para aquellas personas que aún leen el decadente The New York Times y, a pesar de que Irán ha sido totalmente aniquilado, militarmente y en todos los sentidos, podrían pensar que Irán está ganando o, como mínimo, que le va bastante bien. ¡Pero eso no es cierto, y The New York Times sabe que son noticias falsas!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense preguntó cuándo este medio “corrupto” va a disculparse “por sus mentiras y sus horribles acciones” contra él, sus seguidores y todo el país. “¿No tienen vergüenza? ¿No tienen sentido de la decencia?”, manifestó.

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