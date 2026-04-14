“Quiere que EE.UU. haga el trabajo por ella”: Trump carga contra líder italiana

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cargó nuevamente contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por negarse a respaldar la guerra contra Irán.

“Simplemente dice que Italia no quiere involucrarse. Aunque Italia obtenga su petróleo de allí, aunque Estados Unidos sea muy importante para Italia. No cree que Italia deba involucrarse. Ella piensa que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella”, afirmó el mandatario en entrevista con el diario Corriere della Sera.

Meloni cuestionó las críticas que Trump realizó en contra del papa León XIV y que provocaron una fuerte polémica, pero el mandatario reviró con más descalificaciones. “Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad”, acusó.

También reveló que hace “mucho tiempo” que no habla con la primera ministra, a pesar de que hace apenas unas semanas la había definido como “una amiga” y “una gran líder”, lo que cambió en cuanto EE.UU. e Israel atacaron a Irán. “No quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba”, insistió.

Trump consideró que Meloni “ya no es la misma persona” que él pensaba y que Italia “no será el mismo país” porque la inmigración y las políticas energéticas la están “destruyendo” al igual que al resto de Europa.

“Pagan los mayores costes energéticos del mundo y ni siquiera están preparados para luchar por el estrecho de Ormuz, de donde lo reciben. Dependen de Donald Trump para mantenerlo abierto”, aseguró.