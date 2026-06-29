El Real Madrid se moviliza por Venezuela: campaña solidaria y una donación de dos millones de euros

El Real Madrid anunció este lunes una campaña de solidaridad en colaboración con la Cruz Roja para ayudar a los afectados por los terremotos que han sacudido Venezuela en los últimos días.

Se precisa que el club de fútbol, a su vez, ha destinado una donación de un millón de euros a la campaña, a la que se sumará otra del mismo valor por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Además, el equipo ha habilitado un fondo solidario abierto a la participación de todas las personas que deseen colaborar con los damnificados.

“En el Real Madrid queremos expresar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano durante estos momentos tan difíciles”, señaló el club en un comunicado.