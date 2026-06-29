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El Real Madrid se moviliza por Venezuela: campaña solidaria y una donación de dos millones de euros

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Real Madrid.

El Real Madrid anunció este lunes una campaña de solidaridad en colaboración con la Cruz Roja para ayudar a los afectados por los terremotos que han sacudido Venezuela en los últimos días.

Se precisa que el club de fútbol, a su vez, ha destinado una donación de un millón de euros a la campaña, a la que se sumará otra del mismo valor por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Además, el equipo ha habilitado un fondo solidario abierto a la participación de todas las personas que deseen colaborar con los damnificados.

“En el Real Madrid queremos expresar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano durante estos momentos tan difíciles”, señaló el club en un comunicado.

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