4,000 vasos de leche y una alegre mañana se vivió en el Banco de Alimentos gracias a Eskimo y Tigo Nicaragua

Este junio trajo consigo una doble celebración para el Banco de Alimentos de Nicaragua. Al coincidir en el calendario el Día Mundial de la Leche y el Día Nacional del Niño, la organización unió voluntades con Eskimo y Tigo para conmemorar ambas efemérides con un impacto directo en la comunidad.

Como parte del festejo, el Banco de Alimentos recibió por parte de Eskimo la donación de 4,000 vasos de leche, resultado de una dinámica digital donde la comunidad en redes sociales se sumó activamente a la causa.

“En Eskimo nos alegra profundamente que una iniciativa nacida en redes sociales, en el marco del Día Mundial de la Leche, se haya transformado en una entrega de 4,000 vasos de leche al Banco de Alimentos de Nicaragua para beneficiar a familias que lo necesitan. Además, haber podido compartir esta jornada para celebrar también el Día del Niño le dio un significado aún más especial. Agradecemos a Tigo por sumarse como aliado en esta celebración y al Banco de Alimentos por la valiosa labor que realiza cada día y por abrirnos las puertas para desarrollar juntos este tipo de actividades”, expresó Gema Reyes, gerente de Asuntos Corporativos de Eskimo.

La entrega de este aporte dio paso a una mañana especial para 30 niños beneficiarios del Banco de Alimentos, quienes participaron en actividades recreativas y educativas impulsadas por los equipos de voluntariado de ambas empresas, diseñadas para promover hábitos positivos en sus hogares y reforzar conocimientos de forma lúdica.

En paralelo, 15 padres de familia que acompañaban a los pequeños participaron en el taller Conéctate Segur@ de Tigo. Este espacio les brindó herramientas prácticas para guiar a sus hijos en una navegación en internet responsable, aprender a reconocer riesgos en los entornos virtuales y fortalecer el acompañamiento familiar a través de la tecnología.

“En Tigo entendemos que generar bienestar en la niñez requiere un enfoque integral, donde la nutrición, la educación y el acceso seguro a la tecnología se complementan. Ser parte de esta actividad con Eskimo y el Banco de Alimentos nos permite sumar esfuerzos para impactar positivamente a las familias, no solo a través de momentos significativos para los niños, sino también brindando herramientas que fortalezcan la seguridad y el acompañamiento en el entorno digital desde el hogar”, dijo María José Argüello, gerente de Responsabilidad Corporativa de Tigo Nicaragua.

Eskimo también complementó la experiencia con un taller de reciclaje que invitó a los participantes a reflexionar sobre la importancia del cuidado del medioambiente y las acciones cotidianas que pueden contribuir a construir comunidades más sostenibles.

“Convencidos de que nuestra atención y gestión requiere de acciones integrales, agradecemos profundamente a Eskimo y Tigo por sumarse con un propósito determinante: mientras Eskimo asegura un aporte nutricional clave para el desarrollo con estos miles de vasos de leche donados, Tigo abre una ventana de aprendizaje y seguridad digital para las familias. Este es el verdadero valor de las alianzas que transforman vidas”, destacó Edgard Mendieta, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Nicaragua.