Fuerte réplica de sismo sacude la zona central de Venezuela

Una fuerte réplica sísmica se produjo este lunes por la mañana, a las 7:04 horas (local) en la zona central de Venezuela, severamente afectada por el doble terremoto que asoló al país el pasado 24 de junio.

Los corresponsales de RT en el terreno han confirmado la intensidad del movimiento telúrico. De acuerdo a la información de Funvisis, se trató de un sismo de magnitud 4,2, a una profundidad de 2,9 kilómetros y un epicentro ubicado a 10 kilómetros al este de La Guaira.

FUNVISIS

Sismo sentido

29/06/2026 07:01

Mag (Mw): 4.2

Prof: 2.9 km

Epicentro: 10.608 N -66.837 O

10 km al este de La Guaira pic.twitter.com/oEJ0z22X2M — Funvisis (@SomosFunvisis) June 29, 2026

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) estima que hubo otro evento sísmico con una magnitud de 5,1, destacando su profundidad superficial, de menos de 30 kilómetros cerca de la costa de Venezuela.

De acuerdo a los datos de las aplicaciones de seguimiento sísmico, ambos movimientos se habrían producido casi en simultáneo, con una diferencia de menos de un minuto entre uno y otro.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó de manera preliminar que el evento registrado no ha dejado “reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”.

Terremotos poderosos y mortales

La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas, no se trataría de dos sismos independientes, sino de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Las labores de búsqueda y rescate no se detienen tras los devastadores terremotos de la tarde del miércoles. Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.

¿Soberanía o Supervivencia? El choque entre Diosdado Cabello y los rescatistas de EE. UU.