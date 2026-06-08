El Salvador eleva a alerta naranja por la tormenta tropical Cristina

SAN SALVADOR.- El director de Protección Civil, Luis Amaya, anunció este lunes la elevación de alerta amarilla a alerta naranja en todo el territorio nacional debido al acercamiento de la tormenta tropical Cristina.

“Hemos elevado de alerta amarilla a alerta naranja. A partir de la declaración de esta alerta están activos tanto los de la Dirección General de Protección Civil como todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil”, anunció Luis Amaya.

Las autoridades explicaron que la decisión se fundamenta en los pronósticos oficiales. De acuerdo con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, se anticipan lluvias continuas y acumulados diarios superiores a 50 o 60 milímetros en el territorio nacional, con especial énfasis en la zona costera.

“Esto va a caer únicamente en tres días”, detalló sobre las precipitaciones previstas entre lunes ocho, martes nueve y miércoles diez. El fenómeno también implica ráfagas de viento de hasta setenta y cinco kilómetros por hora y un incremento en el oleaje, lo que aumenta el riesgo para embarcaciones en alta mar.

Según López, la tormenta tropical Cristina evolucionó desde una depresión y se ha mantenido bajo monitoreo desde su formación en el océano Pacífico.

“Lluvia por la mañana, lluvia por la tarde, lluvia por la noche”, puntualizó al describir la persistencia del fenómeno. Además, advirtió que podría registrarse un descenso de temperatura y que las condiciones adversas se mantendrán en todo el país, especialmente en regiones costeras y montañosas.

Dispositivo institucional y advertencias a la población

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que se han activado sesenta y ocho planteles a nivel nacional, con personal trabajando en turnos de día, tarde, noche y madrugada para atender cualquier emergencia.

“Vamos a hacer turnos con las cuadrillas para que puedan estar a toda hora. Por cualquier árbol caído, deslizamiento o cualquier derrumbe”, sostuvo Rodríguez.

La prioridad, según el funcionario, es habilitar rápidamente las carreteras y garantizar el paso de ambulancias, cuerpos de socorro y la movilidad de la población.

“Vamos a tratar de garantizar la conectividad en las diferentes autopistas del país”, afirmó. Destacó la vigilancia especial en vías como la carretera de Los Chorros, la carretera al Puerto de la Libertad y la carretera Litoral, sobre todo en zonas como La Canoa y Puerto Parada.

Aclaró que, hasta el momento, no se prevén cierres, pero la situación será evaluada según el desarrollo de la tormenta.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, comunicó que el personal ha sido reforzado y se duplicaron los turnos para atender emergencias asociadas a la tormenta. “Va a haber personal de refuerzo atendiendo el llamado”, explicó.