Se forma la Tormenta Tropical Cristina frente a las costas de Nicaragua

MANAGUA.- La Tormenta Tropical Cristina se formó este lunes en el océano Pacífico, frente a las costas de Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 12:00 del mediodía (hora de Centroamérica), el sistema se localizaba a unos 160 kilómetros al oeste de Managua y a 275 kilómetros al sureste de San Salvador. Cristina es el tercer ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico Oriental.

El fenómeno se desplaza lentamente hacia el norte a 7 km/h, aunque se espera que gire hacia el noroeste entre la noche de este lunes y la mañana del martes, manteniéndose cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Las autoridades mantienen un aviso de tormenta tropical desde Puerto Sandino, en Nicaragua, hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador. Honduras también emitió un aviso para sus costas del Pacífico.

Se pronostican acumulados de lluvia entre 100 y 200 milímetros, con máximos locales de hasta 300 milímetros en zonas costeras y montañosas de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el jueves. El principal riesgo son las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra.

Además, se esperan marejadas y olas grandes cerca de la costa. Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a sentirse desde la noche de este lunes.

Las autoridades recomendaron a la población seguir los avisos oficiales, evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos y preparar medidas de seguridad ante el aumento de las lluvias.