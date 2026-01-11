BOLETIN DE NOTICIAS
“El trabajo apenas comienza”: el mensaje de Año Nuevo del servicio ‘cazamigrantes’ de EE.UU.

El ICE es uno de los organismos de la Administración del presidente Donald Trump para poner fin a la migración ilegal.

Los poco célebres agentes del ICE de los Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó la noche de este miércoles un video en el que hace balance de su trabajo durante 2025, con cifras e imágenes de las operaciones realizadas contra las personas que considera inmigrantes ilegales.

“ICE tuvo un año muy ocupado, pero el trabajo apenas comienza”, escribió el organismo en su cuenta de X junto al video.

Según los datos que recoge la grabación, más de 622.000 inmigrantes ilegales fueron expulsados, se firmaron 1.000 acuerdos con las fuerzas del orden locales, y recibieron 220.000 solicitudes.

El ICE, uno de los organismos de la Administración del presidente Donald Trump para poner fin a la migración ilegal, ha recibido críticas por sus métodos, ya que se han reportado casos de detenciones violentas e injustificadas.

Numerosos videos compartidos en las redes sociales documentan la brutalidad de los agentes del servicio. Además, se han denunciado violaciones de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes, donde incluso se han registrado casos de muerte.

