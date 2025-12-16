Elon Musk es la primera persona en superar un patrimonio de 600.000 millones de dólares

El magnate tecnológico Elon Musk alcanzó un hito inédito en la historia del capitalismo contemporáneo: se convirtió en la primera persona con un patrimonio neto superior a los 600.000 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.

El salto se produjo tras una oferta privada de acciones de SpaceX que valoró a la compañía aeroespacial en unos 800.000 millones de dólares, el doble que en agosto, impulsando la fortuna personal del empresario hasta cerca de 677.000 millones en moneda estadounidense.

Musk posee alrededor del 42 % de SpaceX, participación que hoy vale unos 336.000 millones de dólares y supera por primera vez a su tenencia en Tesla como su activo más valioso. Su 12 % en la automotriz eléctrica ronda los 197.000 millones de dólares, a lo que se suma un paquete de opciones aún en disputa judicial en Delaware, EE.UU., cuyo valor Forbes descuenta a la mitad ante la incertidumbre legal.

El avance de SpaceX ocurre en paralelo a planes de una eventual salida a bolsa en 2026, que podría llevar la valuación de la empresa hasta 1,5 billones de dólares. De concretarse, Musk se convertiría en el primer billonario en dólares de la historia. Aun sin ese escenario, el empresario cuenta con otros vectores de crecimiento: Tesla aprobó un esquema de compensación que podría otorgarle acciones adicionales por hasta 1 billón de dólares si la compañía cumple objetivos extremos de capitalización bursátil.

A esto se suma xAI Holdings, el conglomerado de inteligencia artificial y redes sociales surgido de la fusión entre xAI y X, que negocia nueva financiación con una valuación cercana a los 230.000 millones de dólares.