Emiten orden de refugio tras importante rotura de una tubería de gas en California

Una importante rotura de una tubería principal de gas natural se ha registrado este sábado en Cestaic (California, EE.UU.) Como consecuencia, las autoridades emitieron una orden de refugio en el área circundante. Se aconseja a los residentes cerrar todas las puertas, ventanas y tapar rejillas de ventilación.
JUST IN: Shelter in place issued following a major gas line rupture near Castaic, California. pic.twitter.com/ATEplfs3ti
— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) December 28, 2025
Los bomberos del condado de Los Ángeles acudieron a la zona. Hasta el momento, no hay informes de ninguna explosión por la fuga y no se reportan heridos.
Debido al incidente, la Patrulla de Carreteras de California cerró por duración desconocida una parte de una carretera adyacente a la zona afectada. Se trata de la Autopista 5, considerada una arteria principal que conecta el sur de California con el resto del estado. Asimismo, la carretera atraviesa los estados de Oregón y Washington y llega hasta Canadá.
The Major Gas Line Rupture as seen from the Castaic Lagoon pic.twitter.com/itg2V6eVzr
— allie (@Allieeee7) December 28, 2025
Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles comunicó que no hay una amenaza inmediata en la ciudad de Los Ángeles debido a la fuga, a pesar de informes de un fuerte olor a gas.