En Medellín se construye edificación militar que será el ‘Pentágono’ de Latinoamérica

Medellín, la segunda urbe más importante de Colombia, tendrá su propio ‘Pentágono’, donde se instalará el primer puerto para drones del país en pleno centro de la ciudad.

A través de sus redes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el avance de la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación, conocido como el ‘C5i’, en el barrio Sagrado Corazón, en el centro de la capital del Departamento de Antioquia.

“El C5i es, hagan de cuenta, el ‘Pentágono’ de Medellín”, dijo en un video.

Esta obra, que reporta hasta el momento un avance del 4 % y estaría lista en el primer semestre del 2027, apuesta por ser uno de los centros de inteligencia y “cerebro” de seguridad más modernos del mundo.

Contará con un vertipuerto

La terraza de la estructura será un vertipuerto, acrónimo de aeropuerto para estructuras de aterrizaje vertical, que servirá como base para los drones policiales, de apoyo a la fuerza pública y de organismos de emergencia.

Según el secretario de Seguridad de la capital antioqueña, Manuel Villa Mejía, en las labores para el desarrollo del aeropuerto de drones también trabajan la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea, con la finalidad de que también se instale un sistema antidrones, recoge El Colombiano.

En el vertipuerto también se podrán cargar las baterías de los drones y prestar servicio a ese tipo de aeronaves.

Lo que habrá en la estructura

En el edificio, de siete pisos, se centralizarán las actividades de vigilancia ciudadana, monitoreo a través de cámaras de reconocimiento de placas, análisis de datos y coordinación operativa de los cuerpos de seguridad de la ciudad, recoge IFM Noticias.

En dicha estructura, de más de 3.830 metros cuadrados, estarán funcionarios de la línea de atención de emergencias 123, del Centro Automático de Despacho de la Policía, de la agencia de la Secretaría de Salud de Medellín para la atención de emergencias, del Centro de Control de la Secretaría de Movilidad, del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras instituciones, según El Colombiano.

Conforme a los datos ofrecidos por el alcalde, el costo del complejo asciende a 200.000 millones de pesos (unos 54,2 millones de dólares).