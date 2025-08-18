Encuentro entre Trump, Zelensky y líderes europeos para discutir la guerra con Rusia

El presidente Trump y los mandatarios de la Unión Europea y la OTAN analizarán garantías de seguridad y el futuro de los territorios invadidos y ocupados por Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes en Washington con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, en un encuentro que será clabe para discutir el futuro de la guerra. El encuentro viene con tensiones, después de que Trump indicar que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa”, manteniéndose en línea con posiciones de larga data del Kremlin.

La reunión bilateral se produce después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrada el viernes en Alaska. Aunque no hubo acuerdo sobre un alto el fuego, ambos mandatarios prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. El gesto fue visto en Europa con cautela, ya que abre la puerta a una negociación que podría incluir concesiones territoriales a Moscú.

Antes de la reunión, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la OTAN están en discusión. La agenda de este lunes incluye un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, y una reunión con líderes europeos quienes cruzaron el Atlántico para respaldar al presidente ucraniano en la negociación.

Estos corresponden son la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump y Zelenski acuerdan celebrar reunión trilateral con Putin

Trump y Zelensky, han estado respaldando este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar el cierre de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, comenzado en febrero de 2022.

“Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos”, ha indicado el magnate republicano frente a Zelensky, vestido de traje, desde el Despacho Oval.

En dicho sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. “Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)”, ha argüido el presidente estadounidense.

Por su parte, Zelensky ha dicho que Ucrania “está lista” para llevar a cabo una reunión trilateral. “Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, ha resaltado en declaraciones a la prensa.