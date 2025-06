Escala la ‘guerra’ entre Trump y el gobernador de California

Los disturbios a gran escala en Los Ángeles, en protesta por la política migratoria, han provocado además una dura polémica entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el gobernador de California, Gavin Newsom.

En medio de los disturbios, Trump decidió enviar a ese estado 2.000 agentes de la Guardia Nacional para sofocar los disturbios, lo que fue recibido negativamente por el gobernante local. Newsom calificó esa medida como un intento de limitar las competencias de los estados y anunció su intención de llevar la controversia a los tribunales.

Por su parte, el presidente estadounidense declaró que no se opondría a la destitución del gobernador. “Yo lo haría si fuera Tom”, aseveró Trump, respondiendo a una pregunta de periodistas acerca de si apoya al ‘zar de la frontera’, Tom Homan, en sus amenazas contra Newsom. “Me gusta Gavin Newsom […] es un buen tipo, pero es tremendamente incompetente”, agregó.

Una nueva etapa en la disputa se produjo con una publicación de Newsom en redes sociales, en la que afirmó que los militares enviados por Trump carecen del equipamiento indispensable.

“Usted envió a sus tropas aquí sin combustible, sin comida, agua ni un lugar donde dormir. Aquí están, obligados a dormir en el suelo, apilados unos encima de otros”, sostuvo en X al publicar dos fotos en las que se ve, supuestamente, a parte de los marines enviados por el jefe de la Casa Blanca para afrontar la crisis suscitada por la persecución a los inmigrantes.

Las protestas empezaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles, después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración.

Además, declaró ese lunes el líder estadounidense, “el delito principal (de Newsom) fue postularse para gobernador, pues ya se ve que trabajo tan malo ha hecho”.

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.

Here they are — being forced to sleep on the floor, piled on top of one another.

If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you @realDonaldTrump. https://t.co/4i8VIiYZLr pic.twitter.com/sUYD2KHu6O

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025