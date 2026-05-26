Escalada en el Golfo: EE. UU. bombardea objetivos en el sur de Irán mientras Teherán derriba un dron MQ-9

WASHINGTON / TEHERÁN – La frágil tregua que mantenía en suspenso la guerra de 2026 ha sufrido su golpe más severo este martes. El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la ejecución de una serie de ataques aéreos en el sur de Irán, dirigidos específicamente contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que, según Washington, representaban una amenaza inminente para sus fuerzas. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció el derribo de un dron MQ-9 estadounidense y el lanzamiento de proyectiles contra un caza furtivo F-35 y otro vehículo no tripulado tras detectar una incursión en su espacio aéreo sobre el Golfo Pérsico.

Hostilidades en pleno proceso de paz

Este estallido de violencia se produce en un momento de extrema contradicción diplomática. Mientras delegaciones de ambas partes mantienen contactos en Catar para intentar formalizar un alto el fuego definitivo, los enfrentamientos en el terreno sugieren que la tregua iniciada el pasado 8 de abril está “en soporte vital”.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemé Mohayerani, calificó el comportamiento de la administración Trump como “contradictorio”, señalando que estos ataques socavan la confianza en las negociaciones. No obstante, informes de inteligencia de EE. UU. indican que Irán ha aprovechado las últimas seis semanas para recuperar el acceso al 90% de sus instalaciones subterráneas de misiles y reconstruir sus capacidades ofensivas, lo que ha generado una profunda frustración en la Casa Blanca.

Trump sopesa una “operación decisiva”

Desde Washington, la postura del presidente Donald Trump se ha endurecido. El mandatario canceló sus planes personales durante el fin de semana de Memorial Day para permanecer en la Casa Blanca y supervisar las opciones militares junto a su equipo de seguridad nacional, incluyendo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe de la CIA, John Ratcliffe

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Trump ha advertido que existe un “50/50” de posibilidades entre alcanzar un acuerdo histórico o lanzar una operación militar “decisiva” que haga “volar por los aires” las capacidades iraníes de una vez por todas. “El bloqueo se mantendrá en plena vigencia hasta que se firme un acuerdo… no puede haber errores”, afirmó el presidente en sus redes sociales, subrayando que solo aceptará un pacto que garantice la desnuclearización verificable de Teherán.

Impacto en el Estrecho de Ormuz

Los recientes ataques en ciudades portuarias como Bandar Abbas han vuelto a poner en alerta a los mercados energéticos. El Estrecho de Ormuz permanece bajo un “bloqueo dual”: Irán restringe el paso a buques de naciones aliadas de EE. UU. mientras la Armada estadounidense mantiene su propio bloqueo sobre los puertos iraníes

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Esta parálisis logística ha provocado que el crudo Brent alcance picos de 126 dólares por barril y ha generado una escasez global de fertilizantes que amenaza la seguridad alimentaria hasta 2027. En este contexto, el negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha prometido una respuesta “mucho más violenta e internacional” si EE. UU. decide reiniciar una campaña aérea a gran escala, asegurando que sus fuerzas están listas para “apretar el gatillo”

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