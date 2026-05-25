Rusia ha recomendado a los extranjeros abandonar Kyiv lo antes posible: Se perfila nuevo ataque a objetivos civiles

Mientras las fuerzas rusas sufren niveles récord de bajas en el frente, el Kremlin ha lanzado una advertencia instando a extranjeros y diplomáticos a abandonar Kyiv ante una supuesta “serie de ataques sistemáticos”. Sin embargo, analistas y organismos internacionales señalan que esta retórica de “represalia” busca revertir la imagen de un ejército ruso estancado que, solo en marzo de 2026, perdió la cifra récord de 35.000 efectivos.

El cinismo de la “legalidad” rusa frente a los informes de la ONU

En su comunicado, la diplomacia rusa acusa a Ucrania de violar las Convenciones de Ginebra, una afirmación que contrasta drásticamente con los hallazgos de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (HRMMU). Según la ONU, desde febrero de 2022, la invasión rusa ha causado la muerte de más de 15.000 civiles y ha dejado a la población sin servicios básicos mediante ataques sistemáticos contra la infraestructura de energía y calefacción

Además, los informes de organismos internacionales documentan violaciones masivas por parte de las autoridades rusas, incluyendo:

Ejecuciones sumarias: Al menos 109 militares ucranianos capturados han sido ejecutados por fuerzas rusas.

Tortura sistemática: El 96% de los prisioneros de guerra ucranianos liberados han denunciado torturas en cautiverio ruso.

Violencia sexual: Se han documentado más de 700 casos de violencia sexual cometidos por oficiales rusos contra civiles y detenidos.

Operaciones cognitivas para forzar negociaciones

Expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sugieren que estas amenazas de ataques masivos contra la capital son, en realidad, “operaciones cognitivas. El objetivo de Moscú sería moldear la opinión pública y presionar a los socios occidentales de Ucrania tras el colapso de las conversaciones de paz en Ginebra y Abu Dabi, donde Rusia exigió la retirada total de Ucrania del Donbás como condición previa.

Un frente que no avanza

El anuncio de ataques sistemáticos contra Kyiv coincide con un periodo en el que la balanza estratégica ha comenzado a inclinarse a favor de Ucrania. En lo que va de 2026, Rusia ha perdido más personal del que puede movilizar (940 reclutas diarios frente a un objetivo de 1.100), y su avance territorial se ha vuelto casi nulo, pagando un precio de 316 bajas por cada kilómetro cuadrado avanzado.

Ante la degradación de su propia economía de guerra y el estancamiento de sus tropas, el Kremlin recurre nuevamente a la campaña de bombardeos sobre centros urbanos, una táctica que la comunidad internacional ha calificado sistemáticamente como ataques deliberados e indiscriminados contra la población civil.