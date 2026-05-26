La UDEF señala a las hijas de Zapatero por el uso de una empresa “instrumental” en la trama Plus Ultra

Madrid. Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha situado a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en el centro de la estructura societaria del ‘caso Plus Ultra’. Según los investigadores, la mercantil Whathefav S.L., administrada por ambas, no desarrollaba una actividad comercial ordinaria, sino que funcionaba como un “vehículo instrumental” para canalizar pagos y dotar de apariencia legal a operaciones financieras bajo sospecha

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Informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional detallan que la empresa habría servido para emitir “facturación ad hoc” y redistribuir fondos del entramado. Esta revelación coincide con datos que indican que las hijas del exmandatario triplicaron sus ingresos tras el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra

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“En persona te cuento de quién es” La investigación destaca un episodio de abril de 2020: una transferencia de 20.000 euros ejecutada por el empresario venezolano Danilo Diazgranados a favor de Whathefav bajo el concepto de “Asesoría de mercadeo”. Conversaciones de WhatsApp intervenidas entre Diazgranados y el abogado Miguel Palomero muestran una clara intención de ocultar la identidad de la empresa; ante la pregunta de Palomero sobre la receptora del dinero, el empresario respondió: “en persona te cuento de quién es”. Para la UDEF, este intercambio evidencia un intento deliberado de evitar vincular por escrito a la sociedad con el entorno de Zapatero.

Conexiones con hombres de confianza La Policía también ha detectado flujos de dinero desde Agropecuaria Lucena, empresa vinculada a Julio Martínez Martínez, considerado uno de los hombres de máxima confianza del expresidente socialista dentro de la red investigada. Según los autos judiciales, esta mercantil realizó pagos a la empresa de las hermanas Rodríguez Espinosa por un importe de 20.993,50 euros durante el ejercicio 2020.

Estas revelaciones aumentan la presión sobre José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya ha sido citado como imputado por tráfico de influencias en esta causa, un hecho inédito para un expresidente en la democracia española. Mientras Pedro Sánchez ha defendido la “vía política” y la legalidad del rescate, la oposición y los informes policiales apuntan a una red de intereses que orbitaba de forma sensible alrededor de la familia del exmandatario.