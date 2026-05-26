Irán ha difundido nuevo mensaje que se lo atribuye a Mojtaba Khamenei con amenazas a EEUU, Israel y varios países de Medio Oriente

TEHERÁN / WASHINGTON – En un discurso televisado que marca su primera aparición pública desde que asumió el cargo en marzo, el Ayatolá Mojtaba Khamenei lanzó este martes una dura advertencia a las potencias vecinas: los territorios de la región no volverán a servir como protección para las bases militares de Estados Unidos. La declaración, emitida durante la festividad de Eid al-Adha, ocurre en un momento de extrema fragilidad para el alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril, tras el estallido de la guerra el 28 de febrero

“Estados Unidos no tiene refugio seguro”

Mojtaba Khamenei, quien sucedió a su padre Ali Khamenei tras su muerte al inicio de la campaña aérea Operación Epic Fury, aseguró que la influencia de Washington en Medio Oriente disminuye “con cada día que pasa”. A través de una serie de mensajes en la red social X, el líder iraní defendió las operaciones militares de los últimos meses, afirmando que el uso de misiles y drones permitió a la República Islámica asestar un “duro golpe” al agresor y frustrar los intentos de someter a la nación iraní.

Esta postura desafiante coincide con las recientes advertencias del principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien este sábado aseguró que las fuerzas armadas han aprovechado las seis semanas de cese al fuego para reconstruir su capacidad militar, prometiendo una respuesta “más aplastante y amarga” que la del inicio del conflicto si Washington opta por reiniciar los ataques.

Escalada militar: Drones y bombardeos en Bandar Abbas

La tensión verbal se ha traducido en nuevas hostilidades en las últimas horas. La Guardia Revolucionaria (IRGC) informó el derribo de un dron estadounidense MQ-9, así como disparos contra un RQ-4 y un caza F-35 que habrían intentado ingresar al espacio aéreo iraní. La fuerza advirtió que considera legítima una “respuesta recíproca” ante cualquier violación del alto el fuego.

Por su parte, el Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó haber realizado ataques el lunes contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones en el sur de Irán, justificando la operación como defensa propia ante amenazas iraníes. Medios estatales en Teherán reportaron fuertes explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, un enclave vital para el control del Estrecho de Ormuz, donde persiste un “bloqueo dual” que afecta el tránsito del 25% del petróleo mundial.

Diplomacia estancada y crisis económica

Pese a los recientes enfrentamientos, los canales diplomáticos continúan activos en Beijing, donde se ha desplazado el epicentro de las negociaciones. El Ministerio de Exteriores iraní admitió que existen avances en el intercambio con Washington, aunque calificó el comportamiento de EE. UU. como “contradictorio” y señaló que la firma de la paz no es inminente.

El presidente Donald Trump, quien ha permanecido en Washington durante el fin de semana del Memorial Day para supervisar la crisis, mantiene sobre la mesa la posibilidad de una “operación militar decisiva” si las conversaciones fracasan.

Mientras tanto, el gobierno de Teherán reconoció que las sanciones y los “shocks internacionales” están golpeando severamente la economía nacional, especialmente a través de una inflación galopante, agravada por un conflicto que ya ha dejado más de 100,000 edificios residenciales dañados en territorio iraní.

Amenaza de un bloqueo petrolero total

En una advertencia final que ha puesto en alerta a los mercados energéticos, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, aseguró que cualquier intento de bloquear las exportaciones de crudo de Irán llevará a Teherán a impedir la salida de todo el petróleo de Oriente Próximo. Esta declaración se produce en medio de una interferencia masiva de señales GPS detectada en Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, lo que los analistas interpretan como preparativos para una fase de guerra electrónica activa.

.