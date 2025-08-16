España sufre el incendio forestal más grande de su historia (IMÁGENES)

La ola de fuegos diseminados por gran parte del país se ha cobrado ya la vida de tres personas.

Entre la oleada de incendios que está enfrentando España, con temperaturas superando los 40 grados centígrados en la mayor parte del territorio, uno de ellos preocupa especialmente. Se trata del que se inició en el término municipal de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, el pasado domingo y que ya ha cruzado a la provincia limítrofe de León.

Se me parte el alma. Los municipios de Castrocalbón, Castrocontrigo y San Esteban de Nogales desalojados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda. Muchísimo ánimo a los afectados y muchísima fuerza a los Bomberos, Guardia Civil, UME, Cruz Roja… pic.twitter.com/ZbxpkxWdRN — Saúl González (@SaulGonzalez_4) August 11, 2025

En cuatro días se estima que ha calcinado ya más de 37.000 hectáreas de superficie forestal entre ambas provincias, según los datos del sistema satelital europeo Copernicus, reportado por elDiario.es, lo que le convertiría en el mayor incendio en suelo español desde que comenzaron los registros en 1968.

El incendio de Zamora y León ha quemado 37.000 hectáreas. Esta es la superficie que equivale ese territorio sobre la ciudad de Valladolid, León, Sevilla y Madrid. Para que todos se hagan una idea del desastre de la destrucción de los servicios públicos de Mañueco. pic.twitter.com/2l0SLAeAlO — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 13, 2025

El fuego todavía continúa sin control y avanzando, debido a las condiciones meteorológicas adversas, a pesar del gran despliegue de medios aéreos y terrestres y la participación en las labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

Zamora se quema … Los bomberos jugándose la vida, los vecinos evacuados de sus casas, nuestro monte negro del fuego y nuestros ministros haciendo bromas! Y aquí no pasa nada #zamorasequema pic.twitter.com/5SC6TxhrdI — Encarni BT (@EncarniBravo) August 11, 2025

Ya hay más de 30 municipios desalojados en León, a los que se unen otros 10 en Zamora, con un total de más de 8.000 personas evacuadas. Además, el fuego se ha cobrado la vida de dos voluntarios que colaboraban en las tareas de extinción. El primero falleció el pasado miércoles, mientras que su compañero, que había resultado gravemente quemado, lo ha hecho este jueves. A ellos se suma un tercer fallecido el martes en el incendio de Tres Cantos, Madrid.

21:31#IFMolezuelasDeLaCarballeda #Zamora @briflubia se retira del incendio a la base de @briftabuyo.

Han intentado un contrafuego para detener la cabeza pero se ha saltado teniendo que replantear actuación y pasar a defender Cubo de Benavente con apoyo de autobomba y @UMEgob pic.twitter.com/BAaVJSmQOo — ATBRIF (@AT_Brif) August 10, 2025

Además de este incendio, preocupa el que se desarrolla en la provincia gallega de Ourense, descontrolado, así como otros 14 incendios activos en la región de Castilla y Léon, 11 de ellos también en la provincia de León.