16 agosto, 2025
Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

LA JORNADA

España sufre el incendio forestal más grande de su historia (IMÁGENES)

Redaccion Central

La ola de fuegos diseminados por gran parte del país se ha cobrado ya la vida de tres personas.

Incendio en una ladera de la montaña de Las Médulas, España, 12 de agosto de 2025.


Entre la oleada de incendios que está enfrentando España, con temperaturas superando los 40 grados centígrados en la mayor parte del territorio, uno de ellos preocupa especialmente. Se trata del que se inició en el término municipal de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, el pasado domingo y que ya ha cruzado a la provincia limítrofe de León.

En cuatro días se estima que ha calcinado ya más de 37.000 hectáreas de superficie forestal entre ambas provincias, según los datos del sistema satelital europeo Copernicus, reportado por elDiario.es, lo que le convertiría en el mayor incendio en suelo español desde que comenzaron los registros en 1968.

El fuego todavía continúa sin control y avanzando, debido a las condiciones meteorológicas adversas, a pesar del gran despliegue de medios aéreos y terrestres y la participación en las labores de extinción de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil.

Ya hay más de 30 municipios desalojados en León, a los que se unen otros 10 en Zamora, con un total de más de 8.000 personas evacuadas. Además, el fuego se ha cobrado la vida de dos voluntarios que colaboraban en las tareas de extinción. El primero falleció el pasado miércoles, mientras que su compañero, que había resultado gravemente quemado, lo ha hecho este jueves. A ellos se suma un tercer fallecido el martes en el incendio de Tres Cantos, Madrid.

Además de este incendio, preocupa el que se desarrolla en la provincia gallega de Ourense, descontrolado, así como otros 14 incendios activos en la región de Castilla y Léon, 11 de ellos también en la provincia de León.

