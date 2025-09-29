Esta es la razón por la que líderes extranjeros “alucinan” en la Casa Blanca, según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo un video en el que muestra las decoraciones de oro que se usan en la Casa Blanca.

“Parte del oro de 24 quilates de mayor calidad utilizado en el Despacho Oval y la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. Los líderes extranjeros y todos los demás se quedan ‘alucinados’ cuando ven la calidad y la belleza”, escribió el mandatario estadounidense. “¡El mejor Despacho Oval de la historia, en términos de éxito y aspecto!”, agregó.

En agosto de este año, la Administración estadounidense anunció la construcción de un enorme salón de baile que costará 200 millones de dólares. Trump explicó que el nuevo espacio no interferirá con la mansión ni se derribará nada, de tal forma que se respetará totalmente el edificio existente, del que es un gran admirador.