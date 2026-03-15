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Este gran beneficio económico podría obtener EE.UU. del conflicto con Irán

Expertos anticipan una ganancia extraordinaria si el precio del crudo mantiene los niveles alcanzados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Las filas para echar combustible se estan volviendo seguidas trs la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Las compañías petroleras estadounidenses podrían recibir este año una ganancia extraordinaria superior a los 60.000 millones de dólares si el precio del crudo mantiene los niveles alcanzados desde el inicio de la guerra con Irán, informa el diario Financial Times.

Según cálculos de la consultora energética Rystad Energy, si el precio del petróleo en Estados Unidos se mantiene elevado y promedia 100 dólares por barril en 2026, las empresas obtendrían un impulso de 63.400 millones de dólares en ingresos por producción.

El banco de inversión Jefferies estima, además, que los productores estadounidenses generarán alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales de flujo de caja solo este mes, tras la subida de aproximadamente el 47 % en los precios del crudo.

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