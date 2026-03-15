Este gran beneficio económico podría obtener EE.UU. del conflicto con Irán

Las compañías petroleras estadounidenses podrían recibir este año una ganancia extraordinaria superior a los 60.000 millones de dólares si el precio del crudo mantiene los niveles alcanzados desde el inicio de la guerra con Irán, informa el diario Financial Times.

Según cálculos de la consultora energética Rystad Energy, si el precio del petróleo en Estados Unidos se mantiene elevado y promedia 100 dólares por barril en 2026, las empresas obtendrían un impulso de 63.400 millones de dólares en ingresos por producción.

El banco de inversión Jefferies estima, además, que los productores estadounidenses generarán alrededor de 5.000 millones de dólares adicionales de flujo de caja solo este mes, tras la subida de aproximadamente el 47 % en los precios del crudo.