BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEstos son los países que han firmado el estatuto del Consejo de Paz de Trump
Portada

Estos son los países que han firmado el estatuto del Consejo de Paz de Trump

Además de Estados Unidos, el documento fue firmado por altos cargos de 18 países.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Representantes de los países que firmaron el estatuto del Consejo de Paz junto con Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la ceremonia de firma del Consejo de Paz para supervisar la situación en la Franja de Gaza.

Además del presidente estadounidense, el documento fue firmado por representantes de 18 países:

Bahréin
Marruecos
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bulgaria
Hungría
Indonesia
Jordania
Kazajistán
Kosovo
Pakistán
Paraguay
Catar
Arabia Saudita
Turquía
EAU
Uzbekistán
Mongolia

Algunos de los países estuvieron representados por sus líderes: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Hungría, Pakistán, Paraguay, Kazajistán y Uzbekistán.

Los demás estuvieron representados a nivel ministerial. Trump llamó amigos a todos los líderes allí reunidos.

“Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año”, afirmó el mandatario durante su intervención.

“Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU”, indicó.

Anteriormente, se informó que se había invitado a unos 60 países a la organización. Según el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, unos 25 países aceptaron la invitación.

Preocupaciones sobre las poderes del consejo

Reportes de prensa señalan que la idea de Trump podría competir con la ONU. Financial Times informa que el documento de creación de la junta subraya la necesidad de un “organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz”.

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y conforme a la ley, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, indica el estatuto citado por FT.

A su vez, un funcionario estadounidense declaró a Axios que el órgano no se concentrará únicamente en Gaza.

También te puede interesar

Israel anuncia que está listo para una “guerra...

Trump afirma que una “flota masiva” de EE.UU....

Laura Dogu exembajadora EEUU en Nicaragua y Honduras...

La mayor planta nuclear del mundo se detiene...

ICE detiene a un niño de apenas 5...

La cantidad que Trump pagaría a cada habitante...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign