Estos son los países que han firmado el estatuto del Consejo de Paz de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la ceremonia de firma del Consejo de Paz para supervisar la situación en la Franja de Gaza.

Además del presidente estadounidense, el documento fue firmado por representantes de 18 países:

Bahréin

Marruecos

Argentina

Armenia

Azerbaiyán

Bulgaria

Hungría

Indonesia

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Pakistán

Paraguay

Catar

Arabia Saudita

Turquía

EAU

Uzbekistán

Mongolia

Algunos de los países estuvieron representados por sus líderes: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Indonesia, Hungría, Pakistán, Paraguay, Kazajistán y Uzbekistán.

Los demás estuvieron representados a nivel ministerial. Trump llamó amigos a todos los líderes allí reunidos.

“Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año”, afirmó el mandatario durante su intervención.

“Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU”, indicó.

Trump hace oficial su Consejo de Paz https://t.co/EVU4PidlXj ‼️”Todos ellos son amigos míos. UN PAR ME CAEN BIEN, UN PAR, NO TANTO. Normalmente HAY DOS O TRES QUE NO SOPORTO. Pero aquí NO LOS VEO”. pic.twitter.com/O4JOU77vGl — RT en Español (@ActualidadRT) January 22, 2026

Anteriormente, se informó que se había invitado a unos 60 países a la organización. Según el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, unos 25 países aceptaron la invitación.

Preocupaciones sobre las poderes del consejo

Reportes de prensa señalan que la idea de Trump podría competir con la ONU. Financial Times informa que el documento de creación de la junta subraya la necesidad de un “organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz”.

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y conforme a la ley, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, indica el estatuto citado por FT.

A su vez, un funcionario estadounidense declaró a Axios que el órgano no se concentrará únicamente en Gaza.