Europa en alerta por reentrada descontrolada de enorme resto espacial de China de 11 toneladas

El Centro Nacional de Observación del Entorno Espacial de Finlandia, dirigido por el Instituto Meteorológico del país, advirtió que un gran fragmento de basura espacial podría entrar este viernes en la atmósfera terrestre y afectar potencialmente el tráfico aéreo.

Se trata de la reentrada no controlada de la segunda etapa del cohete portador chino ZQ 3 R/B, que está siendo seguida de cerca por el Centro Operativo de la red de vigilancia y seguimiento espacial (SST) de la Unión Europea. De acuerdo con los cálculos iniciales, el objeto, en su totalidad o por partes, podría caer al sur de Dinamarca y de los países bálticos.

Según una estimación preliminar, esa segunda etapa penetrará en la atmósfera el viernes 30 de enero, alrededor de las 10:40 (hora de Finlandia). Sin embargo, persiste un margen de incertidumbre debido al carácter no controlado de la reentrada, por lo cual el momento y el lugar exactos solo podrán confirmarse cuando el objeto entre efectivamente en la atmósfera.

El cohete chino fue lanzado el 3 de diciembre de 2025 y el segmento que permanece en órbita constituye una muestra de basura espacial de dimensiones inusuales: su masa estimada es de unas 11 toneladas y su longitud se sitúa entre 12 y 13 metros.