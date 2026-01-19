Filipinas confirma importante descubrimiento de yacimiento de gas con miles de millones de pies cúbicos

El presidente Ferdinand Marcos Jr. anunció este lunes que Filipinas ha realizado su primer descubrimiento significativo de gas natural en más de diez años, detallando que el pozo Malampaya East 1 (MAE‑1), situado unos cinco kilómetros al este del actual campo frente a Palawan, contiene alrededor de 98.000 millones de pies cúbicos de gas.

Ferdinand Marcos Jr. explicó en un mensaje en video que ese volumen equivale a casi 14.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año, suficiente para abastecer de energía a más de 5,7 millones de hogares durante un año. Añadió que en las pruebas iniciales el pozo fluyó a unos 60 millones de pies cúbicos de gas diarios, lo que indica una productividad elevada comparable a la de los pozos originales de Malampaya.

El hallazgo incluye también condensado, un combustible líquido de alto valor, y se considera un refuerzo clave para la seguridad energética del país. Malampaya es la única fuente nacional de gas y se esperaba que su producción disminuya en los próximos años.