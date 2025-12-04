Filtran conversación de Macron con los líderes europeos sobre Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han advertido durante una conferencia telefónica de líderes europeos que EE.UU. podría “traicionar” a Ucrania al respecto de la cuestión territorial en su conflicto con Rusia, informó Der Spiegel este jueves.

“Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en lo que respecta al territorio, sin claridad sobre las garantías de seguridad”, afirmó Macron según una transcripción de la conversación obtenida por el medio. Además, advirtió que existe “un gran peligro” para el líder de Kyiv, Vladímir Zelenski.

Por su parte, Merz expresó que el líder ucraniano debía “ser extremadamente cauteloso en los próximos días”. “Están jugando, tanto con ustedes como con nosotros”, afirmó el canciller alemán.

Otros participantes de la conferencia también mostraron su preocupación acerca de la resolución del conflicto ucraniano con la mediación de Washington. Así, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, uno de los pocos europeos que tiene una buena relación con Trump, advirtió que no tiene confianza en los negociadores estadounidenses: Steve Witkoff y Jared Kushner.

“No debemos dejar solos a Ucrania y a Vladímir [Zelenski] con estos tipos”. Además, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien también es bien visto por Trump, apoyó la narrativa de Stubb. “Estoy de acuerdo con Alexander, debemos proteger a Vladímir [Zelenski]”, afirmó Rutte.

Mientras, Politico también informó sobre las declaraciones de los líderes europeos acerca de la regulación del conflicto ucraniano. El portavoz de Merz, Stefan Kornelius, declaró al medio: “Por principios, no confirmo ni comento fragmentos de conversaciones”.

La conferencia tuvo lugar este lunes, un día después de que las delegaciones de EE.UU. y Ucrania se reunieran en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Donald Trump. Según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, las conversaciones fueron productivas, pero señaló que aún queda trabajo por hacer.

Este martes, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acompañado por el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunió en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin. El encuentro duró cinco horas.

Según declaró el mandatario ruso en una entrevista para India Today, la reunión fue útil. Putin explicó que, entre las cuestiones debatidas durante el encuentro, se abordaron propuestas de Washington sobre el arreglo en el conflicto ucraniano con las que Moscú no estaba de acuerdo.